Lautaro Martinez continua a lavorare a parte. Lo ha fatto, come spiega il Corriere dello Sport, anche nella giornata di ieri, il che significa molto probabilmente che non ci sono ancora le condizioni per vederlo tra i convocati in vista di Fiorentina-Inter. Al momento Lautaro non ha ancora cominciato nemmeno a calciare...
Sarebbe, in caso di forfait, la settima partita consecutiva senza l'argentino da quando si è fatto male contro il Bodo/Glimt, nell'andata dei playoff di Champions League.
Sezione: Rassegna / Data: Gio 19 marzo 2026 alle 09:24
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
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