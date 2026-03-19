Lautaro Martinez continua a lavorare a parte. Lo ha fatto, come spiega il Corriere dello Sport, anche nella giornata di ieri, il che significa molto probabilmente che non ci sono ancora le condizioni per vederlo tra i convocati in vista di Fiorentina-Inter. Al momento Lautaro non ha ancora cominciato nemmeno a calciare...

Sarebbe, in caso di forfait, la settima partita consecutiva senza l'argentino da quando si è fatto male contro il Bodo/Glimt, nell'andata dei playoff di Champions League.