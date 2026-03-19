Mario Gila è uno dei nomi più "caldi" per il mercato estivo. Accostato nei mesi scorsi sia al Milan che all'Inter, come riporta La Gazzetta dello Sport ha un contratto con la Lazio fino al 2027 e per questo potrebbe anche avere un prezzo contenuto, attorno ai 20-25 milioni di euro.

Gila ha sicuramente il Milan tra le pretendenti, ma anche i nerazzurri sono alla finestra. Derby di mercato? E' ancora presto, secondo il quotidiano, ma la volontà dei rossoneri sarebbe quella di anticipare i tempi per battere le rivali.