Intervenuto al Pentasport su Radio Bruno, l'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi parla del momento della formazione viola, che ha ottenuto tre punti d'oro in chiave salvezza in casa della Cremonese e arriva col morale a mille al match del Franchi contro l'Inter di domenica: "Domenica è difficilissima, ma la Fiorentina non ha niente da perdere. Un pareggio sarebbe come una vittoria. Questa partita a Cremona può dare il la alla svolta. Una vittoria così larga è stata importante. Quando la squadra reagisce, tutto quello che viene dopo è diverso".