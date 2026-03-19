La rete messa a segno contro l'Atalanta permette a Francesco Pio Esposito di tagliare diversi traguardi importante. L'attaccante dell'Inter è arrivato a quota cinque gol in campionato, diventando il settimo giocatore nerazzurro con almeno cinque reti in questa Serie A: si tratta di un record assoluto se consideriamo tutte le squadre dei Top 5 campionati europei.

Il classe 2005 è inoltre diventato il quinto giocatore della storia dell'Inter a segnare almeno cinque gol in un campionato prima di compiere 21 anni: prima di lui ci erano riusciti Nicola Ventola, Obafemi Martins, Mario Balotelli e Mateo Kovacic. Se entriamo nel dettaglio, Esposito (all'età di 20 anni e 259 giorni quando ha segnato contro l'Atalanta) è diventato il più giovane a tagliare questo traguardo da sedici anni a questa parte, quando Balotelli arrivò a cinque all'età di 19 anni e 147 giorni.

I quattro gol segnati da inizio 2026 sono arrivati tutti a San Siro: tra i giocatori dei top 5 campionati europei con almeno le stesse reti casalinghe da inizio anno l'unico più giovane di Esposito è Lamine Yamal, stellina del Barcellona.