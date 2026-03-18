Il Napoli spera ancora di insidiare l'Inter nella lotta scudetto. Questo il pensiero che Luis Oliveira esprime sulle frequenze di Radio Marte: "Il ritorno di De Bruyne è come se fosse stato un nuovo acquisto per il Napoli. Contro il Lecce ha illuminato il gioco con le sue giocate, con la sua fantasia, di certo è mancato molto al Napoli in questi mesi - esordisce Lulù -. Per me può giocare dovunque, anche dietro le due punte, davanti alla difesa, a destra o a sinistra, perché ha una visione di gioco spettacolare. Alisson pure sta facendo bene, insieme creano pericoli continui, il Napoli in questo momento ha fatto un passo in avanti. L’obiettivo del Napoli è tornare in Champions ma anche di difendere il titolo: in questo momento è distante dall’Inter, ma nel calcio tutto è possibile".