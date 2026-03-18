Con una nota diffusa attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Pro ha reso noto il calendario della Fase Finale del Campionato Serie C per la stagione sportiva 2025-2026. I playoff partiranno il prossimo 3 maggio con le gare della fase playoff dei tre gironi, la finale che decreterà la quarta neopromossa in Serie B si giocherà il 2 il 7 giugno. 

Questo il dettaglio:

PLAYOFF SERIE C 2025-2026 

Fase Playoff del Girone

1° Turno (Gara unica): Domenica 3 Maggio 2026
2° Turno (Gara unica): Mercoledì 6 Maggio 2026 

Fase Playoff Nazionale

1° Turno - Andata: Domenica 10 Maggio 2026
1° Turno - Ritorno: Mercoledì 13 Maggio 2026
2° Turno - Andata: Domenica 17 Maggio 2026
2° Turno - Ritorno: Mercoledì 20 Maggio 2026

Final Four

Semifinali - Andata: Domenica 24 Maggio 2026
Semifinali - Ritorno: Mercoledì 27 Maggio 2026
Finale - Andata: Martedì 2 Giugno 2026
Finale - Ritorno: Domenica 7 Giugno 2026

PLAYOUT SERIE C 2025-2026

Gara di Andata: Sabato 9 Maggio 2026
Gara di Ritorno: Sabato 16 Maggio 2026 

Sezione: Inter U23 / Data: Mer 18 marzo 2026 alle 18:26
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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