Tomás Palacios è certamente uno dei nomi a sorpresa che compare nella lista dei convocati diramata da Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, per l'amichevole con il Guatemala, Per il difensore di proprietà dell'Inter, che a gennaio è approdato all'Estudiantes in prestito con diritto di riscatto, si tratta della prima chiamata nell'Albiceleste dopo che lo staff lo ha tenuto d'occhio in questi tre mesi. "Il giocatore non riusciva a trovare spazio in campo con regolarità. Da quando è approdato all'Estudiantes, la situazione è cambiata: ha trovato continuità e ha mostrato un livello di prestazioni che ha convinto Scaloni a convocarlo", si legge su Tyc Sports.