Nelle scorse settimane, era circolata la notizia secondo la quale Ange-Yoan Bonny avrebbe optato per la Costa d'Avorio a livello di Nazionale maggiore, con tanto di apertura arrivata nei mesi scorsi da parte del CT degli Elefanti Emerse Faé. Per il momento, però, la questione rimane congelata: Bonny non figura infatti nell'elenco dei convocati per le due amichevoli contro Corea del Sud e Scozia in programma a fine marzo. 

Sezione: Focus / Data: Mer 18 marzo 2026 alle 16:30
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.