Nelle scorse settimane, era circolata la notizia secondo la quale Ange-Yoan Bonny avrebbe optato per la Costa d'Avorio a livello di Nazionale maggiore, con tanto di apertura arrivata nei mesi scorsi da parte del CT degli Elefanti Emerse Faé. Per il momento, però, la questione rimane congelata: Bonny non figura infatti nell'elenco dei convocati per le due amichevoli contro Corea del Sud e Scozia in programma a fine marzo.