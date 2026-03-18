Nessun allarme per Robin Gosens, regolarmente a disposizione della Fiorentina nonostante la botta incassata a Cremona. L'ex Inter, che domenica serà sfiderà i nerazzurri in campionato, è regolarmente presente nella lista dei convocati di Paolo Vanoli per la sfida di domani contro il Rakow in Conference League. Assente, invece, Niccolò Fortini. 

La lista dei convocati:

1) BALBO VIERA Luis Francisco

2) BONANNO Piergiorgio

3) BRASCHI Riccardo

4) CHRISTENSEN Oliver (P)

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FABBIAN Giovanni

9) FAGIOLI Nicolò

10) FAZZINI Jacopo

11) GOSENS Robin Everardus

12) GUDMUNDSSON Albert

13) HARRISON Jack Davi

14) KEAN Moise Bioty

15) KOŠPO Eman

16) KOUADIO Eddy Nda Konan

17) LEONARDELLI Pietro (P)

18) MANDRAGORA Rolando

19) NDOUR Cher

20) PARISI Fabiano

21) PICCOLI Roberto

22) PONGRAČIĆ Marin

23) RANIERI Luca

Sezione: L'avversario / Data: Mer 18 marzo 2026 alle 16:59
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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