Intervenendo in conferenza stampa, alla vigilia di Cagliari-Napoli. Fabio Pisacane ha parlato così della centralità di Sebastiano Esposito nell'economia di gioco dei sardi: "Nell’ultima partita si è sentita la sua mancanza - la premessa del tecnico dei rossoblu -. È un calciatore importante, moderno, ha grande spirito di sacrificio. È una caratteristica di tanti all’interno di questo gruppo, io lo alleno tutti i giorni e per me è un calciatore che ha una varietà di soluzioni talmente vasta che la posizione in campo è un qualcosa che deve andare a cercarsi lui più che noi come staff"