Nel corso dell'intervista con Pollo Alvarez, Lautaro Martinez è tornato con la mente al 9 dicembre 2022, nei momenti immediatamente precedenti penalty decisivo nella tesissima lotteria dei rigori di Olanda-Argentina, quarto di finale del Mondiale in Qatar: "Si è avvicinato Denzel Dumfries, che è il mio compagno all'Inter, e mi dice un sacco di cose in italiano non piacevoli. Ma ho una bella relazione con lui. Poi arriva un altro, non mi ricordo chi, e non capisco cosa mi dice. Io ero già concentrato sul calciare rigore, uno non va con la paura sul dischetto. C’è la tensione della partita perché. se vinci, puoi andare in semifinale al Mondiale: sentivo la responsabilità di calciare quel rigore ed ero molto fiducioso, a dire il vero ero molto fiducioso, al di là del periodo che stavo attraversando per il problema alla caviglia. Avevo chiesto io di calciare ed ero fiducioso E quando sono arrivato al dischetto il portiere aveva la palla, gliel’ho presa, non so cosa mi abbia detto. Quindi si è avvicinato e gliel'ho messa sulla pancia, poi si è riavvicinato e gliel'ho messa in faccia".