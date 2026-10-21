La Fiorentina si è allenata quest'oggi intorno all'ora di pranzo: l'obiettivo della squadra di Vanoli è quello di mettere nel mirino l'Inter. Come evidenzia FirenzeViola, Arthur Atta, che è ancora alle prese con il sovraccarico all'addome patito diverse settimane fa, non si è allenato col gruppo. Non l'ha fatto neanche il difensore Luca Ranieri, che sta ancora recuperando dal problema al piede dopo la trasferta di Genova. Entrambi sono in bilico, secondo il sito citato, per la trasferta di Milano.