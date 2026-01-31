Dopo il doppio confronto di Coppa Italia, Ternana e Inter Women torneranno a sfidarsi domani anche in campionato a Narni per la prima giornata del girone di ritorno. Partita che il tecnico rossoverde Mauro Ardizzone presenta così: "Il campionato è molto tosto, lo sappiamo. Ci sono squadre molto importanti: ieri ho visto un sondaggio che colloca Inter e Juve nella top 20 per investimenti nel calcio femminile, quindi parliamo di società con un background rilevante. Il campionato è duro, ma abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi e che dobbiamo lottare per il nostro obiettivo. Questo è fuori discussione”.



Sul cammino della Ternana Women c’è di nuovo l’Inter, avversario affrontato di recente anche in Coppa Italia: cosa vi ha lasciato quella doppia sfida e cosa servirà per provare a fare risultato?

“Secondo me la doppia sfida di Coppa Italia ha rafforzato due o tre aspetti, sia positivi sia negativi. L’aspetto positivo è che, al di là dei gol subiti – perché abbiamo sbagliato diversi dettagli importanti – abbiamo comunque fatto due prestazioni molto buone e molto belle, e questo è sicuramente un segnale incoraggiante. Sappiamo anche che loro hanno un organico importante sotto ogni punto di vista. Andiamo ad affrontare la squadra più in forma del campionato, che arriva da otto vittorie consecutive. Sicuramente è la squadra peggiore da incontrare in questo momento. Ci aspettano undici partite e dobbiamo incontrarle tutte, quindi dobbiamo preparare e giocare ogni gara nella stessa maniera, contro chiunque, perché sono tutte squadre forti e di alto livello”.