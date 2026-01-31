Valentin Carboni stenta a ingranare anche con la nuova maglia del Racing Avellaneda. L'attaccante arrivato dall'Inter, presentato come il grande acquisto dell'Academia nell'attuale sessione di calciomercato, ha giocato titolare nelle prime due partite dell'anno, risoltesi con due sconfitte contro Gimnasia e Rosario Central, nelle quali Carboni ha collezionato due prestazioni deludenti venendo sostituito dopo un'ora.

E ora, secondo Tyc Sports, Gustavo Costas potrebbe essere portato a tenerlo da parte per la partita di lunedì prossimo, 2 febbraio, contro il Tigre, preferendogli uno tra Tomás Conechny e Duván Vergara.