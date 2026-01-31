L'esperto dirigente Adriano Galliani, a margine della presentazione del libro 'A corto muso' di Giuseppe Alberto Falci, ha parlato del campionato dei rossoneri. Di seguito le sue parole raccolte da MilanNews: "Il Milan ricordiamoci: qualcuno dice che ora è dietro l'Inter, ma io direi che è davanti ad altre 18 squadre, L'anno scorso il Milan è arrivato ottavo, ricordiamocelo. In questo momento è secondo in classifica. Io questa crescita, dall'ottavo al secondo posto, secondo me, il merito è, non dico esclusivamente, se non ci fosse stato Allegri in questa stagione io dico che avremmo punti in meno e non in più", ha detto.