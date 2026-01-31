Dopo il successo per 2-1 contro la Fiorentina, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN, affrontando diversi temi, a partire dall’infortunio di Di Lorenzo.

Sulla situazione del capitano azzurro, Conte è stato durissimo: “C’è poco da spiegare. Continuiamo a mettere una partita dopo l’altra senza possibilità di recuperare. I giocatori che dovrebbero riposare continuano a scendere in campo e questo tipo di infortunio, come il crociato, è traumatico. Ma giocare 60 o 70 partite all’anno distrugge i ragazzi. O si cambiano le regole, partendo anche dai vivai, oppure le rose devono essere più ampie. Oggi abbiamo perso un giocatore fondamentale che le aveva giocate praticamente tutte. Mi dispiace anche che l’Associazione Italiana Calciatori su questo tema faccia finta di niente”.

Sul tema delle scelte tecniche, Conte ha chiarito la sua posizione su Beukema: “In questo momento Matias Olivera mi dà più garanzie. Stiamo parlando comunque di una squadra che sta dando tutto. Fatevi una domanda: se il Napoli fosse partito a inizio stagione con questa rosa, dove lo avreste collocato? Noi non molliamo nulla: abbiamo Coppa Italia, campionato e un piazzamento europeo da conquistare”.

Infine, una stoccata sulla situazione societaria e sul mercato: “Siamo l’unica società con 240 milioni in attivo e ci hanno bloccato il mercato. È una situazione difficile da accettare, soprattutto in un momento in cui avremmo bisogno di rinforzi”.