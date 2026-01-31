Tutto facile per il Cagliari che oggi all’Unipol Domus ha battuto nettamente l’Hellas Verona. Match già in discesa nel primo tempo grazie alle reti di Mazzitelli e Kilicsoy. Poi in avvio di ripresa un’ingenuità costa il secondo giallo a Sarr, con il Verona che resta dunque in dieci uomini. Nel finale di gara i rossoblu arrotondano il risultato grazie alle reti di Sulemana e Idrissi.