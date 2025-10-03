La Lega Calcio Serie A ha preso parte anche quest’anno alla 'Leaders Week London', evento che unisce alcuni dei principali stakeholders del mondo dello sport-business, che si è svolta nella capitale britannica dal 29 settembre al 2 ottobre, al quale era presente ’Amministratore Delegato Luigi De Siervo. "La nostra presenza come partner del ‘Leaders Week’ a Londra, in un contesto che raccoglie le massime eccellenze dello sport-business al mondo, serve a riaffermare il ruolo centrale del calcio italiano nel panorama calcistico globale - il commento dell'ad -. Siamo molto contenti perché abbiamo raccolto il grande interesse del mercato rispetto alle prospettive strategiche dei diritti internazionali della Serie A, grazie alla straordinaria competitività che il nostro calcio è riuscito ad assicurare negli ultimi 6 campionati e nelle tante finali europee disputate, nonché alla grande capacità di innovare il prodotto televisivo con telecamere cinematografiche e con novità tecnologiche come la Refcam, che consente alla Serie A di portare lo spettatore direttamente in campo a correre insieme ai 22 giocatori".

Il Marketing & Commercial Director di Lega Calcio Serie A Michele Ciccarese e l’Ambassador e leggenda del calcio italiano Andriy Shevchenko, sono stati i protagonisti del panel “Global stage, local style: inside Serie A’s ‘Made in Italy’ approach”, presentando i progetti di valorizzazione del territorio e delle industrie italiane attraverso il calcio e le collaborazioni editoriali e commerciali con i broadcaster esteri per lo sviluppo della Serie A nei mercati internazionali, di fronte a una platea numerosa, all’International Media Rights Director di Lega Calcio Serie A Anna Guarnerio e ai rappresentanti di molti Club di Serie A.

“Negli ultimi anni, in collaborazione con i nostri club, abbiamo completamente ricostruito le nostre strategie commerciali, studiando i benchmark del nostro mondo e dando un tocco italiano a tutto quello che facciamo - ha spiegato Michele Ciccarese -. Oggi abbiamo differenti Title Sponsor per ogni competizione, partner diversi per ognuno dei nostri Awards, e nuovi partner per ogni innovazione che andiamo a sviluppare. Ogni partner della Lega Calcio ha una storia diversa da raccontare al nostro pubblico. Tutti i giorni il calcio vive dell’attenzione del pubblico. Oggi non siamo in competizione solo con le altre Leghe calcistiche o gli altri sport, ma con tutte le piattaforme di intrattenimento. Dobbiamo attuare le potenzialità e i punti di forza del nostro Paese: come ci sono tanti fan del calcio italiano, ci sono appassionati del cibo italiano, o del design o della moda, in giro per il mondo l’Italia è un lovebrand ed il nostro valore aggiunto. Attraverso ogni Club, in collaborazione con il Governo italiano e il Ministero degli Esteri, promuoviamo le nostre città e le filiere produttive dei loro territori. Ogni Club, attraverso il progetto 'Made in Italy', racconta una storia che parla di passione, di eredità, di cultura. Questo è il racconto che vogliamo sviluppare”.

"L'intrattenimento di alto livello e co-produzioni tv come Unstoppable, il talent show della Serie A in Middle East, offrono ai fan nuovi modi per entrare in contatto non solo con il gioco, ma anche con i Club stessi - le parole di Andriy Shevchenko - In questo momento, stiamo lottando per conquistare l'attenzione del pubblico. Dobbiamo essere più vicini ai tifosi e riportare le persone a guardare il calcio, a riempire gli stadi in tutto il mondo e a provare l'emozione dello sport dal vivo. In questo processo è molto importante che siano coinvolti tutti gli stakeholders del mondo del calcio. Potrebbe sembrare sorprendente, ma la nostra più grande concorrenza non sono solo gli altri sport, ma anche i videogiochi e tutto ciò che cattura il tempo delle persone. Ecco perché dobbiamo ripensare il calcio come qualcosa di più di un semplice gioco: deve essere un'esperienza che coinvolga davvero i tifosi. Non si tratta realmente di competizione le Leghe, perché stiamo tutti lottando per la stessa cosa: il pubblico, i tifosi. Ogni Campionato rappresenta qualcosa di unico: rappresenta la storia, le abilità, i grandi allenatori. Questo è ciò che rende questa competizione così emozionante”.