LECCO-INTER U23 0-0

Nonostante la penuria di occasioni si chiude un bel primo tempo al Rigamonti-Ceppi. L'Inter U23 non ha certo sfigurato di fronte a un avversario sicuramente molto forte. Poche occasioni ma tanta intensità. Nei nerazzurri ha fatto bene tutto il pacchetto difensivo, concentrato e presente contro giocatori di livello come Sipos e Furrer. Le occasioni più pericolose portano la firma di Basili da una parte, fermato da Stante, e di Kamaté dall'altra: sulla linea ha respinto Tanco. Si prospettano comunque 45 minuti molto interessanti anche nella ripresa.

21.18 - Si chiude senza recupero il primo tempo di Lecco: 0-0 tra Lecco e Inter U23.

41' - Ci prova La Gumina! Tiro forte da posizione defilata, la palla è diretta sul primo palo e Furlan riesce a bloccare la conclusione.

33' - Occasionissima Inter. Cinquegrano arriva al cross, libera la difesa del Lecco in affanno con Marrone, Kamaté arriva sulla seconda palla e a porta praticamente vuota prova il tap-in. Il numero 10 non riesce a dare potenza, Tanco salva sulla linea.

32' - Azione convulsa dell'Inter: prima ci prova La Gumina, poi Kaczmarski e infine Topalovic. Dalla mischia esce vincente la difesa del Lecco, che allontana dopo la conclusione da fuori dello sloveno.

29' - Kamaté crossa morbido da destra, La Gumina ci arriva ma non riesce a dare forza: Furlan in presa alta blocca.

22' - Ancora Lecco al tiro. Furrer punta Cinquegrano, sposta la palla e crossa rasoterra. Mette fuori la difesa e Zanellato calcia di prima con il mancino. Discreta esecuzione, ma la palla non trova la porta.

20' - Chance per il Lecco. Basili sfonda di forza per vie centrali, Stante rimonta e ferma la sua incursione appoggiandosi a Calligaris, reattivo a spazzare.

19' - Momento favorevole all'Inter U23, che ha guadagnato metri e fiducia. Stante vince la seconda palla e arriva a calciare dal limite: tiro non potentissimo, respinti,

15' - Tiro al volo di Cocchi dopo un cross dalla destra: la palla pareva ben indirizzata, ma colpisce Spinaccé.

10' - Angolo per l'Inter giocato corto da Cocchi, cross allontanato. Sulla respinta conclusione lontana dai pali di Topalovic.

4' - Clamorosa occasione per il Lecco! Mallamo imbuca per Basili che si inserisce dalle retrovie, Calligaris in uscita para sul braccetto bluceleste. La palla resta lì, ci prova al volo Sipos, confusione in area ma la difesa nerazzurra si salva grazie a Stante sulla linea.

20.33 - Si comincia! Muove la palla il Lecco.

20.31 - Minuto di silenzio per l'ex presidente del Lecco Paolo Leonardo Di Nunno, scomparso in settimana.

20.29 - Squadre in campo al Rigamonti-Ceppi. Inter U23 in bianco , Lecco in tradizionale bluceleste.

L'Inter U23 di Stefano Vecchi gioca il primo big match del girone di ritorno: al Rigamonti-Ceppi la seconda squadra nerazzurra sfida il Lecco, allenato da Federico Valente. I blucelesti sono secondi e hanno una bella chance per allungare sulla terza, l'Union Brescia. L'Inter U23 vive una fase di emergenza in difesa, orfana dello squalificato Alexiou e degli infortunati Mayé e Re Cecconi. I nerazzurri puntano alla terza vittoria consecutiva dopo quelle con Pro Patria e Virtus Verona. Ecco le formazioni ufficiali, con la gara che inizierà alle 20.30.

LECCO (3-5-1-1): 1 Furlan; 18 Tanco, 4 Marrone, 33 Lovisa; 45 Rizzo, 6 Mallamo, 21 Metlika, 5 Zanellato, 10 Furrer; 33 Basili; 25 Sipos.

A disposizione: 22 Dalmasso, 90 Constant, 7 Grassini, 9 Alaoui, 14 Bonati, 16 Ferrini, 17 Pellegrino, 20 Mihali, 73 Nova, 78 Anastasini, 79 Arena, 97 Duca.

Allenatore: Federico Valente.

INTER U23 (3-5-2): 91 Calligaris; 46 Cinquegrano, 19 Prestia, 15 Stante; 10 Kamate, 37 Kaczmarski, 8 Fiordilino, 9 Topalovic, 3 Cocchi; 7 Spinaccè, 20 La Gumina.

A disposizione: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 4 Zanchetta, 11 Agbonifo, 14 Bovo, 16 Venturini, 25 David, 35 Zuberek, 39 Bovio, 44 Berenbruch, 90 Lavelli Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Iacobellis

Assistenti: Iuliano-Minutoli

Quarto ufficiale: Restaldo

Operatore FVS: Galigani