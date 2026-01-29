"Oggi ognuno di noi ha fatto il proprio dovere, ed è per questo che penso che abbiamo meritato di vincere qui. Non è facile vincere qui a Dortmund, come dimostrano le statistiche. Ecco perché la vittoria di oggi non è solo importante, ma anche positiva per la nostra fiducia”. Questo il commento di Yann Bisseck, tra i protagonisti assoluti della partita contro il Borussia Dortmund, nel ventre del Signal Iduna Park, riportato da UEFA.com.