"Oggi ognuno di noi ha fatto il proprio dovere, ed è per questo che penso che abbiamo meritato di vincere qui. Non è facile vincere qui a Dortmund, come dimostrano le statistiche. Ecco perché la vittoria di oggi non è solo importante, ma anche positiva per la nostra fiducia”. Questo il commento di Yann Bisseck, tra i protagonisti assoluti della partita contro il Borussia Dortmund, nel ventre del Signal Iduna Park, riportato da UEFA.com. 

Sezione: News / Data: Gio 29 gennaio 2026 alle 00:15
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print