Manuel Akanji, difensore interista, questa sera giocherà titolare nel reparto difensivo della Svizzera contro la Svezia. La truppa elvetica ha fin qui ottenuto due successi in altrettanti impegni e cerca il tris consecutivo per mettere già in saccoccia un bottino niente male per la qualificazione ai Mondiali.

Sezione: News / Data: Ven 10 ottobre 2025 alle 20:50
Autore: Niccolò Anfosso
