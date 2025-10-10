Nadia Battocletti, stella del mezzofondo italiano, ha parlato della sua stagione, del suo futuro e delle sue passioni nell'intervista realizzata per Eurosport durante il Festival dello Sport di Trento. Rivelando anche un particolare di tipo calcistico: "Mi piacciono un sacco il ciclismo e lo sci, ma non nego una piccola passione per il calcio, infatti a casa si tifa Inter. Essere stata ospite del Sassuolo è stato bello anche se per l'Inter è un po' una bestia nera", afferma sorridendo.