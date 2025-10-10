È Yann Bisseck, autore del gol dell'1-1, a commentare per primo, ai microfoni di BeIN Sports, lo scrimmage andato in scena questa sera a Bengasi dove l'Inter ha ceduto all'Atletico Madrid solo dopo i calci di rigore: "Abbiamo fatto una buona partita, non era facile perché non abbiamo giocato così tanto. I giovani hanno fatto un buon lavoro. Perdere ai rigori è stata questione di sfortuna, però abbiamo fatto un buon lavoro. Abbiamo fatto le cose per bene, è stata una buona partita. La cosa più bella però è stata questo stadio, questi tifosi sono grandissimi; è stato bello giocare qui", le parole del difensore tedesco riportate dal canale ufficiale del club nerazzurro.