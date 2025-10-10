Un dominio indiscusso, quello messo a segno dall'Italia U21 contro la Svezia questa sera al Manuzzi. I ragazzi di Silvio Baldini schiacciano gli avversari con un roboante poker. A segno Pisilli (due volte), Camarda, che ha trovato il primo gol con gli azzurrini, e nel finale Berti ha chiuso la pratica segnando il rigore del poker nel suo stadio.