È terminata l'avventura di Adolf Hütter sulla panchina del Monaco. Il club del Principato ha ufficializzato infatti l'esonero del tecnico austriaco con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale con la consueta formula: "L'AS Monaco annuncia la partenza di Adi Hütter. Il Club desidera ringraziare Adi e il suo staff per il lavoro svolto e per l'impegno profuso nei confronti dell'AS Monaco, augurando loro il meglio per il futuro".

Adesso, il candidato principale per la sua sostituzione sembra essere Sebastien Pocognoli, attuale tecnico dell'Union Saint-Gilloise prossima avversaria dell'Inter in Champions League.