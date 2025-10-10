Si è chiusa col successo dell'Atletico Madrid sull'Inter l'amichevole giocata quest'oggi a Bengasi dall'Inter di Cristian Chivu, un'occasione per vedere all'opera i giocatori che hanno avuto meno spazio oltre a parecchi giovani. Rete nerazzurra di Yann Bisseck a pareggiare l'iniziale vantaggio iberico di Carlos Martin, poi i Colchoneros si sono imposti 4-2 ai calci di rigore. Rivedi gli highlights nel video a fondo pagina.