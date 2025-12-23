Mario Pasalic è tornato ad allenarsi col gruppo dell'Atalanta di Raffaele Palladino e sarà a disposizione per la sfida di domenica contro l'Inter. Il croato è infatti è a disposizione dopo il permesso per la morte improvvisa del padre Ivan, che lo ha portato a recarsi alcuni giorni in Croazia per stare vicino alla sua famiglia. Pasalic è stato raggiunto venerdì scorso da una delegazione del club formata da dirigenti, staff tecnico e giocatori.