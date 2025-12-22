"Quando soffri così tanto per fare un gol e segni alla fine c'è tanta gioia. Abbiamo meritato di vincere". Lo ha detto Yunus Musah commentando la vittoria al fotofinish dell'Atalanta sul campo del Genoa.

"Sono contentissimo di aver giocato titolare, è come se fosse stato il mio debutto. Per me è stato importantissimo giocare tanti minuti, spero di continuare così. Sono contentissimo per la vittoria, ora saliamo in classifica", ha aggiunto il centrocampista statunitense parlando ai canali ufficiali della Dea

Data: Lun 22 dicembre 2025
Autore: Mattia Zangari
