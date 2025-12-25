Riabbracciato Mario Pasalic, tornato ad allenarsi martedì scorso dopo essere stato colpito da un grave lutto familiare, l'Atalanta spera di recuperare anche Berat Djimsiti per il match contro l'Inter, in programma domenica sera alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Secondo Sky Sport, c'è cauto ottimismo rispetto al rientro tra i convocati di Raffaele Palladino dell'esperto difensore svizzero, ai box per un infortunio accusato sabato 13 dicembre. 

Sezione: L'avversario / Data: Gio 25 dicembre 2025 alle 14:00
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
