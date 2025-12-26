Berat Djimsiti a forte rischio per Atalanta-Inter. Secondo quanto riportato da TMW, a due giorni dalla sfida di campionato contro la squadra di Chivu, la Dea è scesa in campo oggi a Zingonia per una seduta pomeridiana.

Il difensore ha lavorato ancora a parte e difficilmente sarà a disposizione di Palladino. Un suo rientro in campo potrebbe slittare direttamente al 2026. Per Bakker lavoro individuale in campo, Bellanova ha proseguite con le terapie. Domani altro allenamento pomeridiano in proramma a Zingonia.