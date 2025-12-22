L'Atalanta si presenterà al trittico terribile di partite che la vedrà sfidare in sequenza Inter, Roma e Bologna con lo slancio di una vittoria all'ultimo respiro ottenuta sul campo del Genoa. "Era molto importante vincere, contavano i tre punti - il commento di Raffaele Palladino ai canali ufficiali del club bergamasco -. E' stata una partita un po' sporca, a senso unico vista l'inferiorità del Genoa a cui faccio i complimenti perché ha fatto una prestazione di grande intensità. Dobbiamo migliorare, ma continuiamo a scalare la montagna. La scalata è lunga, dobbiamo continuare così".