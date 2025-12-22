Il Bologna vuole un bis storico mettendo in bacheca la Supercoppa italiana dopo aver vinto nel maggio scorso la Coppa Italia. E' quanto fatto capire da Marco Di Vaio, direttore sportivo rossoblu, parlando a Sportmediaset a pochi minuti dalla finale contro il Napoli: "C'è l'entusiasmo che deve esserci per una partita così, questa finale ce la siamo guadagnata anche dopo battendo l'Inter. Sentiamo la finale nostra, vogliamo essere protagonisti fino alla fine", le sue parole. 

Sezione: L'avversario / Data: Lun 22 dicembre 2025 alle 19:29
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
