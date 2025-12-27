La Lazio prende posizione dopo le polemiche legate al gol del pareggio di Davis nel finale della gara contro l’Udinese. Attraverso una nota ufficiale diffusa sui propri canali social, il club biancoceleste ha espresso tutto il proprio malcontento per l’episodio contestato e, più in generale, per una serie di decisioni arbitrali ritenute penalizzanti.

Nel comunicato, la società premette il rispetto per il lavoro della classe arbitrale, ma allo stesso tempo evidenzia una situazione che viene definita sempre più difficile da accettare. La Lazio parla infatti di “errori ripetuti e difficili da comprendere, sempre a nostro sfavore”, sottolineando come questi episodi stiano incidendo in maniera concreta sul cammino della squadra.

Il club chiede con forza “rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione”, rimarcando che determinate decisioni non influiscono solo sul risultato sportivo, ma hanno anche ripercussioni economiche rilevanti. Un passaggio che amplia il discorso oltre il singolo episodio di Udine, portando la questione su un piano più generale.

Nella parte finale della nota, la Lazio pone l’accento anche sull’aspetto emotivo e identitario: secondo la società, questi errori finiscono per ledere la passione, l’impegno e i sacrifici della tifoseria, sempre ricordata come presente e vicina alla squadra “in ogni stadio e in ogni contesto”.