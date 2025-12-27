Stephan El Shaarawy si racconta ai microfoni della Lega Serie A, tracciando un bilancio del suo lungo percorso in giallorosso: "È la squadra dove sono stato più a lungo. Mi sono sempre trovato bene fin dal primo giorno, la città mi ha accolto due volte alla grande”. Un legame profondo, fatto di affetto e appartenenza: “Ci sono stati alti e bassi, ma sono soddisfatto del percorso che ho fatto. Ho sempre lavorato per me stesso e per il bene della squadra”.

Grande emozione anche nel parlare della fascia da capitano: “Indossare quella della Roma è un orgoglio e un privilegio. Ho vissuto gli anni di Totti e De Rossi, che hanno fatto la storia del club e del calcio italiano. È una fascia speciale e una grande responsabilità verso gruppo e tifosi. Ne vado fiero”.

Sul nuovo corso tecnico, El Shaarawy spende parole importanti per Gasperini: “È molto esigente, un grande maestro dal punto di vista tattico. Ti porta sempre al limite, ma il lavoro si vede in partita, soprattutto nei secondi tempi”. Un’intensità che la squadra sta assimilando: “Abbiamo iniziato bene e siamo sulla strada giusta”.

Infine, focus sugli obiettivi stagionali: “Il traguardo principale è tornare in Champions. Vogliamo arrivare in fondo anche in Europa League e fare bene in Coppa Italia”. A livello personale, la linea è chiara: “Continuità e rendimento per il bene della squadra”.