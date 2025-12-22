Nella semifinale di Supercoppa italiana persa ai rigori contro il Bologna, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro, il migliore in campo è stato Josep Martinez. Alle sue spalle, secondo, Piotr Zielinski mentre a chiudere il podio c'è Andy Diouf. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

J. Martinez 40.24%

Bisseck 1.98%

De Vrij 3.35%

Bastoni 2.90%

Luis Henrique 1.22%

Barella 4.57%

Zielinski 25.61%

Mkhitaryan 0.76%

Dimarco 2.59%

Bonny 1.68%

Thuram 1.68%

L. Martinez 1.68%

Frattesi 0.76%

Diouf 10.52%

Sucic 0.46%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 23 PARTITE:

LAUTARO 29 PT.

THURAM 25 PT.

ZIELINSKI E CALHANOGLU 20 PT.

BARELLA 15 PT.

SUCIC 14 PT.

ESPOSITO, DIMARCO E CARLOS AUGUSTO 10 PT.

BONNY 9 PT.

DIOUF 8 PT.

MARTINEZ, BISSECK, LUIS HENRIQUE E MKIHITARYAN 5 PT.

AKANJI E BASTONI 4 PT.

DUMFRIES 3 PT.

DE VRIJ 1 PT.