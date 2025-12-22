Nella semifinale di Supercoppa italiana persa ai rigori contro il Bologna, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro, il migliore in campo è stato Josep Martinez. Alle sue spalle, secondo, Piotr Zielinski mentre a chiudere il podio c'è Andy Diouf. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

J. Martinez 40.24%
Bisseck 1.98%
De Vrij 3.35%
Bastoni 2.90%
Luis Henrique 1.22%
Barella 4.57%
Zielinski 25.61%
Mkhitaryan 0.76%
Dimarco 2.59%
Bonny 1.68%
Thuram 1.68%
L. Martinez 1.68%
Frattesi 0.76%
Diouf 10.52%
Sucic 0.46%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 23 PARTITE:

LAUTARO 29 PT.
THURAM 25 PT.
ZIELINSKI E CALHANOGLU 20 PT.
BARELLA 15 PT.
SUCIC 14 PT.
ESPOSITO, DIMARCO E CARLOS AUGUSTO 10 PT.
BONNY 9 PT.
DIOUF 8 PT.
MARTINEZ, BISSECK, LUIS HENRIQUE E MKIHITARYAN 5 PT.
AKANJI E BASTONI 4 PT.
DUMFRIES 3 PT.
DE VRIJ 1 PT.

