Bakker (reduce dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro) e Bellanova (lesione tra il primo e il secondo grado al bicipite femorale destro), saranno sicuramente assenti contro l’Inter, ma Palladino potrebbe recuperare Djimsiti per l'appuntamento: oggi il tecnico dell'Atalanta "valuterà se ci sono i margini per portarlo almeno in panchina", scrive La Gazzetta dello Sport.

Out anche Kossounou e Lookman, causa Coppa d'Africa: da non escludere l'arretramento di De Roon in difesa insieme a Hien e Kolasinac, mentre sulla fascia sinistra c'è il ballottaggio tra Bernasconi e Zalewski.