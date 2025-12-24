Vigilia di Natale in campo a Zingonia per l'Atalanta, che in vista della sfida di campionato contro l’Inter ha proseguito la preparazione al Centro Bortolotti sostenendo una seduta di allenamento mattutina.

Domani giornata libera per trascorrere il Natale in famiglia. La ripresa degli allenamenti è fissata per venerdì 26 dicembre con una seduta pomeridiana a porte chiuse.

