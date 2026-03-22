Mister Stefano Vecchi, allenatore dell'Inter U23, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita persa dai suoi per 1-2 contro le Dolomiti Bellunesi. Ecco le sue parole.
Oggi la chiave è stata la difficoltà nel limitare la Dolomiti Bellunesi in campo aperto?
"Oggi abbiamo fatto una brutta partita, poi sì il primo gol è arrivato in campo aperto, mentre il secondo su una marcatura persa da angolo. In generale non abbiamo fatto una buona gara. Arrivavamo magari da un periodo dove non avevamo raccolto ciò che meritavamo ma avevamo fatto prestazioni importanti, come l'ottima gara fatta a Vicenza. Oggi non bene, troppi duelli persi, poi quando giochi negli spazi diventa tutto un po' più complicato. La cosa negativa di oggi è che nel momento in cui siamo andati sotto e si doveva recuperare ognuno pensava a giocar per sé, a risolvere la partita da solo, non da squadra e non da gruppo. Già è complicato quando giochi da squadra, quando giochi in questo modo è impossibile recuperare. Poi abbiamo avuto comunque lo spirito di provare a riaprirla ma era anche un po' tardi".
Sulla prestazione dei singoli: come mai oggi in tanti hanno fatto così male?
"Questo non lo so, non me l'aspettavo. Onestamente mi aspettavo una partita con un altro piglio, un altro spirito, un'altra intensità. Abbiamo parlato in settimana, avevamo analizzato le varie situazioni, oggi ci aspettavamo tutti una partita diversa. I motivi possono essere vari, tanti, ma sono tutte ipotesi. Sta di fatto che la prestazione oggi è stata negativa e forse, credo, la peggiore dell'ultimo periodo".
Quale può essere la chiave per riparte da un periodo difficile come questo?
"Speravamo di ripartire oggi, a Vicenza era una gara molto complicata per la situazione che si era creata. Oggi si sperava di fare una partita diversa. Bisogna lavorare, ragionare da gruppo e ragionare da squadra e non pensare ognuno a se stesso per mettersi in mostra per il proprio futuro. Bisogna giocare da squadra, come abbiamo fatto per gran parte di questa stagione, non è che adesso siccome finisce la stagione ognuno pensa per sé, a farsi vedere. Magari [i giocatori dell'Inter U23] hanno ambizione di andare in categorie superiori, ma durante questa stagione si vede che è dura, per andare in categorie superiori bisogna mostrare qualcosa di più".
I giocatori hanno qualche difficoltà psicologica viste le 10 partite di fila senza vittoria? Sono nervosi per quello?
"No, se fossero nervosi magari verrebbe fuori qualche partita più combattuta di quella di oggi. Oggi sono stati sin troppo tranquilli e sereni, come se fosse tutto normale. Ma noi siamo l'Inter e non possiamo permettercelo, all'Inter bisogna vincere, anche se sappiamo qual è il nostro traguardo. Bisogna dimostrare di essere da Inter per andare via da qua a testa alta e in categorie superiori. La prestazione di oggi non mette in evidenza individualità da poter ambire a qualcosa di più di questa categoria".
Cosa è cambiato tra l'Inter U23 da quarto posto e quella di adesso?
"Eravamo anche molto essenziali, diciamo così. Riuscivamo con poco a ottenere tanto, ultimamente arrivavamo da prestazioni dove il livello si era alzato molto, per quello non mi aspettavo questa prestazione. Al di là dei risultati le prestazioni erano fatte, poi c'era l'episodio che ci condannava perché davanti eravamo poco efficaci e dietro al minimo errorre ci punivano, però in gare giocate con l'attegiamento, con il piglio giusto, con la mentalità giusta. Oggi è mancato un po' di tutto".
Cosa ne pensi di Stuckler? È vero che l'Inter U23 era interessata la scorsa estate?
"Sempre pensato che fosse un attaccante forte, lo sta dimostrando anche lì. Non s'è trovata la quadra, quando una squadra vuole un giocatore bisogna essere tutti d'accordo: la proprietà del giocatore, il giocatore. Avevamo mirato a lui però non c'erano le condizioni per poterlo prendere".
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - Inter U23
Altre notizie
- 20:50 LIVE - Fiorentina-Inter 0-1, 5': Esposito gol dopo appena un minuto, difesa viola che ha accusato il colpo
- 20:30 Roma, problema al polpaccio per Mancini: da valutare per la Nazionale. Dopo la sosta c'è l'Inter
- 20:26 Fiorentina, Paratici: "Marotta mi ha insegnato moltissimo. Le strade si sono divise, ma è tutto a posto"
- 20:25 Vecchi in conferenza: "Quando siamo andati sotto ognuno pensava a giocare per sé. Ci aspettavamo una partita diversa"
- 20:15 Inter U23-Dolomiti Bellunesi, le pagelle: reazione di Calligaris dopo Vicenza, male gli over
- 20:07 Kolarov: "Io sono tranquillo e la squadra sta benissimo. Fiorentina in ripresa ma vogliamo una grande gara"
- 20:06 La Roma riprende la corsa Champions: basta un gol di Robinio Vaz per battere il Lecce
- 19:53 Akanji a ITV: "Vogliamo arrivare alla sosta con i tre punti, ma a Firenze non sarà facile"
- 19:52 Akanji a DAZN: "Oggi vincere è assolutamente importante. Pensiamo anche al clean sheet"
- 19:51 Fiorentina, De Gea: "Inter molto offensiva, è la migliore squadra d'Italia. Dovremo essere perfetti per fare punti"
- 19:40 videoFiorentina-Inter, dentro gli spogliatoi del Franchi: Barella e compagni con la seconda maglia
- 19:29 Per l'Inter U23 è notte fonda: decima partita di fila senza vittoria, a Monza passa la Dolomiti Bellunesi 1-2
- 19:25 Hernanes: "Inter con meno energia senza Lautaro? Thuram assente da tempo, gli altri attaccanti sono calati"
- 19:05 Nazionale, Bastoni avvistato a Coverciano: condizioni da verificare in vista della gara contro l'Irlanda del Nord
- 18:45 Inter U23, contratto in scadenza per l'utilizzo dell'U-Power Stadium: trasloco a Venegono Superiore?
- 18:30 Sky - Fiorentina-Inter, le indiscrezioni prima della riunione tecnica: torna Calhanoglu dal 1', davanti Thuram-Esposito
- 18:05 Diamanti: "Con l'Inter bella partita. Sarà dura, ma la squadra nerazzurra ha cambiato testa"
- 17:50 Pazzini avverte l’Inter: "A Firenze gara chiave per lo scudetto, Viola in ripresa"
- 17:35 Nazionale U20, Lavelli unico rappresentante dell'Inter convocato per il test con l'Inghilterra
- 17:20 Serie A, squillo Champions per l'Atalanta. Doppio Taylor, la Lazio espugna il Dall'Ara
- 17:05 Croazia U19, Jakirovic convocato per le gare del primo turno di qualificazione a Euro2027
- 16:50 José Mourinho e il ricordo di Silvino Louro: "Pesante non poter andare al suo funerale"
- 16:35 Kessié vuole tornare in Italia: l'agente in contatto con le big. Dall'ivoriano un paletto preciso
- 16:20 L'obiettivo nerazzurro Kostov: "Mi sento pronto per un livello più alto, ma non ho fretta. Vorrei Bundes o Serie A"
- 16:05 Di Michele: "Senza Lautaro, Esposito sta trascinando l'Inter. Rimarrà nerazzurro? Spero di sì però..."
- 15:50 Como, Fabregas: "La nostra Champions è quella del lavoro con una visione del futuro"
- 15:35 Primavera - Gli Up&Down di Inter-Lazio: Zouin fondamentale, Marello sempre più protagonista
- 15:20 Nico Paz e Como, legame di ferro: "Fare gol al Sinigaglia per me è speciale"
- 15:05 Ruben Kluivert: "La Nazionale olandese è alla mia portata. Anche Dumfries l'ha raggiunta tardi"
- 15:02 L'Inter U20 ha un carattere così: i nerazzurri vanno sotto 0-2 con la Lazio, rimontano e vincono 3-2 al 94'
- 14:50 Cauet: "Fiorentina-Inter ad altissima tensione. Era meglio per i nerazzurri affrontare i viola di tre mesi fa"
- 14:35 Il Como è un bulldozer, Pisa schiantato 5-0. Ora per i lariani la Champions è obiettivo chiaro
- 14:20 Mario Gila, corsa allargata anche alla Premier League: l'Aston Villa insidia Inter e Milan
- 14:05 Pazzini: "Inter, vincere a Firenze darebbe un segnale importante. Non mi aspetto tanti gol"
- 13:50 La Nazione - La Fiorentina stasera conta anche su De Gea. Che l'Inter ha puntato in estate
- 13:35 Romano: "Vicario-Inter, c'è l'accordo tra le parti. Ora da qui a fine stagione l'ex Empoli ha tre obiettivi"
- 13:20 I club di Premier fanno paura: richiesta alla UEFA l'abolizione della country protection in Champions
- 12:50 L'Inter apprezza molto Andrey Santos, ma al momento la strada per portarlo in Italia è lunga
- 12:30 Abisso ancora nella bufera: dopo il derby, il fischietto di Palermo fa infuriare ancora dopo Juve-Sassuolo
- 12:10 GdS- Nico Paz-Como, la storia potrebbe anche non finire qui. Intanto i lariani si coccolano Baturina
- 11:50 Repubblica - Ansia a Coverciano in vista dei playoff: Bastoni preoccupa Gattuso
- 11:36 Corsera - Inter all'asciutto da tre gare. A Firenze si punta tutto su Thuram e Barella
- 11:21 Mutu: "Sempre grato all'Inter, ora è uno schiacciasassi. Chivu molto bravo, ci sono i presupposti per fare bene"
- 11:07 Makinwa svela: "Martins mi aspettava all'Inter, Branca fingeva di non sapere che avevo già firmato per il Palermo"
- 10:53 Mauro: "Rimonta Napoli? A me sembra più impossibile che difficile, ma avrei detto le stesse cose di Conte"
- 10:39 CdS - Fiorentina-Inter, in arrivo il secondo pienone al Franchi. Finora l'unico sold-out contro la Juventus
- 10:25 CdS - Thuram, contro la Fiorentina il primo gol nerazzurro: adesso deve ritrovare convinzione e forma fisica
- 10:10 CdS - Fiorentina-Inter, pochi dubbi per Chivu: Esposito in attacco con Thuram. Lautaro punta la Roma
- 09:40 TS - Inter per la reazione a Firenze con Kolarov in panchina: si rivede Calhanoglu, Zielinski torna mezzala
- 09:26 CdS - Chivu carica l'Inter e punta il record personale di punti: i precedenti in carriera da allenatore e da giocatore
- 09:12 Qui Fiorentina - Vanoli si affida al 4-1-4-1: Parisi largo a destra, Kean l'unica punta
- 08:58 GdS - Bastoni non ha sorpreso lo staff della Nazionale: sembra recuperato, il no a Fiorentina-Inter dovrebbe essere precauzionale
- 08:44 GdS - Ieri Marotta ad Appiano per la rifinitura: colloquio con Chivu, sorrisi e strette di mano
- 08:30 GdS - L'Inter rilancia Calhanoglu: il turco titolare in cabina di regia. Carlos Augusto rimpiazza Bastoni
- 08:15 Preview Fiorentina-Inter - Chivu perde i pezzi, ma ritrova Calhanoglu
- 00:00 La pentolaccia
- 23:50 Il Franchi risponde presente: 22.500 spettatori attesi per Fiorentina-Inter
- 23:35 Graziani: "Inter affamata di punti, ma la Fiorentina non sia vittima sacrificale"
- 23:20 Giugliarelli (DS Dolomiti Bellunesi): "L'Inter U23 la peggior squadra da incontrare in questo momento"
- 23:05 Mourinho scoppia in lacrime al Da Luz durante il minuto di silenzio per Silvino Louro
- 22:50 Rimpianto Juve, un Sassuolo ai minimi termini riacciuffa il pareggio: finisce 1-1
- 22:35 Milan, Allegri non si sbilancia: "Cosa faccio domani sera? Ringrazio i ragazzi..."
- 22:20 Simeone avvisa: "Non c'è tanta differenza di punti tra l'Inter e le altre, può succedere di tutto"
- 22:05 Napoli, Alisson guarda in alto e non smette di sognare: "Tutto è possibile"
- 21:50 Serie A Femminile, la Roma torna a vincere e si porta a +6 sull'Inter
- 21:35 Sky - Le ultime di formazione: Calhanoglu e Carlos Augusto dal 1'. Esposito-Thuram in attacco
- 21:20 Sabato: "Periodo non positivo per l'Inter, forse è un po' stanca fisicamente e mentalmente"
- 21:05 Paganin: "L'Inter ha fatto il doppio dei gol della Fiorentina e ne ha subiti la metà, Viola incostanti"
- 20:50 I 65 anni di Matthäus: "Non voglio regali, solo la salute per me e i miei cari. Amo ancora il calcio"
- 20:35 Milan, Allegri insiste: "Classifica? Noi guardiamo dietro. Oggi una vittoria per il nostro obiettivo prioritario"