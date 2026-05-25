Saranno giorni importanti per definire la situazione degli allenatori in casa Inter. Sicuramente si vedrà nella sede nerazzurra di via della Liberazione a Milano il tecnico della prima squadra, Cristian Chivu, ma anche per il suo collega Stefano Vecchi, tornato l'estate scorsa in società e a cui è stata affidata la guida dell'Under 23, dovrà parlare con la dirigenza.

Vecchi atteso in sede: la situazione

"In sede - conferma oggi il Corriere dello Sport - è atteso pure Stefano Vecchi, tecnico dell’Under-23, che ha molte richieste: non dovessere restare all’Inter, per il suo posto c’è in pole Zanchetta, campione d’Italia con la Primavera un anno fa. L’alternativa porta all’ex Padova Andreoletti".

I giovani nerazzurri, a lungo nella zona playoff del girone A di Serie C, non sono riusciti a mantenere la posizione tra le prime dieci a causa di un brutto girone di ritorno che ha fatto scivolare la squadra nella parte centrale della classifica. In compenso diversi ragazzi che hanno lavorato con Vecchi sono riusciti ad esordire con la prima squadra. In ultimo Topalovic, che alla prima presenza contro il Bologna ha anche sfornato un assist.