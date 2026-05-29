Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha parlato della situazione relativa al calcio italiano, tornando sull'esclusione al Mondiale: "L’esclusione dal Mondiale non la considererei un atto d’accusa, parlerei purtroppo di grande amarezza, perché con il Mondiale alle porte credo che tutti noi inconsciamente cercheremo nel palinsesto la partita dell’Italia e aprendo un televisore cercheremo una maglia azzurra. Il sentimento prevalente è questo".

Sezione: News / Data: Ven 29 maggio 2026 alle 19:44
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione