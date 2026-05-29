Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha parlato della situazione relativa al calcio italiano, tornando sull'esclusione al Mondiale: "L’esclusione dal Mondiale non la considererei un atto d’accusa, parlerei purtroppo di grande amarezza, perché con il Mondiale alle porte credo che tutti noi inconsciamente cercheremo nel palinsesto la partita dell’Italia e aprendo un televisore cercheremo una maglia azzurra. Il sentimento prevalente è questo".