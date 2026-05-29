Mikel Arteta ci crede. Dopo la vittoria della Premier League, il suo Arsenal affronterà domani il PSG campione in carica nella finale di Champions League e il tecnico dei Gunners esprime fiducia nei suoi uomini: "Il percorso che ci ha portato fin qui è stato straordinario. Ce lo siamo meritato per il modo in cui abbiamo affrontato la competizione, partita dopo partita, e per il contributo e le prestazioni dei nostri giocatori. Sabato è l'ultima partita per vincere e portare il trofeo a casa", citando il percorso che ha compreso anche la vittoria di San Siro contro l'Inter. Su cosa significherebbe vincere la Champions: "Sarebbe qualcosa di nuovo per tutti noi. Sappiamo quanto sia difficile in un club come l'Arsenal scrivere una nuova pagina di storia, ma questo è l'obiettivo ed è per questo che siamo tutti entusiasti e vogliamo realizzarlo".

Sulle scelte di formazione: "Non ne ho provate molte. Abbiamo avuto un po' più di tempo per valutare e abbiamo anche maggiore certezza sui giocatori che potrebbero scendere in campo. Dobbiamo essere pronti, abbiamo un'altra grande partita e il percorso che abbiamo fatto nella competizione dimostra che siamo capaci. I ragazzi hanno una voglia di vincere altissima".