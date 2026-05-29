La Nazionale francese è, a detta di tutti, una tra le principali squadre favorite per la vittoria del Mondiale 2026. Un fardello di cui Didier Deschamps, ct dei Bleus, farebbe volentieri a meno in questa fase: "La Coppa del Mondo è un evento importante - le sue parole in conferenza stampa -. La gente sta già pensando al 19 luglio (giorno della finale, ndr), e la cosa non mi piace affatto. Abbiamo tre avversari nella fase a gironi. E' vero che facciamo parte del gruppo delle migliori squadre del torneo, ma so benissimo che ci sono passi importanti da compiere prima di pensare ad arrivare al vertice. Faremo tutto il possibile per essere pronti".

E ancora: "Vedo altri allenatori dire che la nazionale francese ha due squadre... Non voglio negare che siamo tra i favoriti. Ma siamo superiori alle altre nazioni? Ci sono 7 o 8 squadre con questa ambizione, solo una raggiungerà la vittoria. Non si tratta di scappare; l'ambizione è essenziale. C'è una parola importante: umiltà. Sulla carta abbiamo tutto dalla nostra parte, ma nel calcio basta fare un po' meno per pagare un prezzo salato. I nostri avversari hanno molta qualità. Anche la nostra rosa ne ha. Non voglio sottovalutare l'Iraq. Il Senegal e la Norvegia: sono ottime nazionali"