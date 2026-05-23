Il profilo di Stefano Vecchi attira le big di Serie C desiderose di risalire la corrente. E' il caso della Reggiana, che è appena retrocessa dalla cadetteria alla terza serie e sembrerebbe aver messo nel mirino il mister dell’Inter Under 23. Lo riferisce TuttoMercatoWeb, specificando che è uno dei profili che piace alla dirigenza, in particolare a Doriano Tosi, nome in pole per il ruolo di direttore sportivo. Vecchi era vicino alla panchina granata già nel 2021.