E' positivo il bilancio tracciato da Antonino La Gumina dopo l'anno trascorso nella fila dell'Inter Under 23, squadra con la quale ha messo a segno dieci gol in 1890 minuti giocati in Serie C: "Ogni stagione lascia qualcosa dentro. Questa mi lascia tanta voglia, perché qui si respira mentalità, lavoro, miglioramento e voglia di vincere ogni giorno - ha scritto il 30enne attaccante su Instagram -. Ringrazio i compagni, lo staff, la società e tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso. Ogni esperienza vissuta, positiva o negativa, è stata fondamentale per la mia e la nostra crescita, personale e professionale. Si chiude una stagione intensa, che porterò con me con orgoglio e gratitudine. Adesso testa al futuro, con ancora più determinazione, fame e voglia di continuare a crescere".