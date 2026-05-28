Con l'eliminazione, ieri sera, di Salernitana e Catania dai playoff di C per mano di Union Brescia e Ascoli, si è definita la composizione del girone C di serie C 2026/27, girone nel quale dovrebbe essere inserita, per le note rotazioni di ogni anno, l'Inter U23. I nerazzurri dovrebbero finire nel girone meridionale per il semplice fatto che Atalanta e Juventus hanno già militato in quel girone negli ultimi due anni, e quindi ora toccherà ai nerazzurri.

Girone che si va completando con la presenza di Bari (poveniente dalla B), Catania, Salernitana, Casarano, Potenza, Casertana, Potenza, Crotone, Audace Cerignola, Monopoli, Giugliano, Sorrento, Foggia (che dovrebbe essere ripescato al posto della Ternana con spostamento del Latina nel girone B), AZ Picerno, Cavese, Altamura e le tre promosse dalla D, Scafatese, Barletta e Savoia.