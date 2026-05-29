Daniele Galloppa è uno dei candidati per la successione di Stefano Vecchi sulla panchina dell'Inter Under 23, squadra che l'anno prossimo disputerà la sua seconda stagione in Serie C dopo i playoff appena sfiorati in quella appena conclusa. Il tecnico, fresco di trionfo dello scudetto Primavera alla guida della Fiorentina Under 20, ha preferito posticipare a data da destinarsi il tema relativo al suo futuro: "Non voglio rispondere in maniera formale, io ho già parlato con la società qualche tempo fa dicendo che il percorso l'avevo fatto e che probabilmente l'idea di chiudere un ciclo c'era - le sue parole -. Non c'è nulla di concreto, dobbiamo riparlare. Non voglio essere un aziendalista, ma uno che dà l'anima se allena, devo essere motivato. Faremo le valutazioni del caso".

Relativamente all'impresa compiuta, Galloppa ha aggiunto: "Io sono stato un privilegiato, ho inaugurato il Viola Park, c'era lo stadio pieno. Oggi (ieri, ndr) siamo riusciti a riempirlo di nuovo, è stato bellissimo perché le persone hanno risposto. Dedico la vittoria alla società, al direttore che ha creduto in me, l'abbraccio con Ferrari è stato bello perché so che mi vuole bene, questo me lo sono portato dentro. Poi dedico la vittoria alla mia famiglia e a mio figlio, spero sia orgoglioso della persona che sono. Un pensiero grande va a Barone e al presidente Commisso, sono contento che abbiamo regalato qualcosa di speciale.