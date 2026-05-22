In attesa di capire quale sarà il suo futuro, vale a dire se giocherà ancora nell'Inter U23 come nell'ultima stagione oppure farà il salto in Serie B, dove già qualche sondaggio l'ha ricevuto (in particolare dal Cesena), Luka Topalovic può concentrarsi sulla difesa dei colori nazionali.

Il centrocampista classe 2006 dell'Inter infatti è stato convocato per l'amichevole contro l'Albania U21 in programma venerdì 5 giugno alle 20.15 all'Ajdovščina Stadium.

Sezione: Inter U23 / Data: Ven 22 maggio 2026 alle 15:55
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.