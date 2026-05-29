Nonostante le indiscrezioni delle ultime ore, le strade di Stefano Vecchi e dell'Inter U23 appaiono destinate a proseguire insieme: secondo il sito TuttoC.com, nelle ultime ore il tecnico bergamasco e la società nerazzurra sono stati protagonisti di un faccia a faccia dove le parti avrebbero trovato una sorta d'accordo di massima sulla prosecuzione di un rapporto avviato con l'avvento della seconda squadra interista nel campionato di Serie C, dopo l'esperienza alla guida della Primavera.

Con Vecchi alla prova del girone di ferro

Diversi i club sulle sue tracce, anche di alto rango, e nelle ultime ore erano già avanzati i nomi dei potenziali sostituti; ma ora sembra prevalere la volontà di dare continuità al progetto. Con l'obiettivo ora di migliorare quella che è stata l'ultima stagione, contraddistinta dalla mancata di un soffio ai playoff. Anche se la prossima stagione andrà affrontata con ogni probabilità nel girone C, quello storicamente più tosto e che la prossima stagione presenterà ai nastri di partenza formazioni di blasone e di qualità.