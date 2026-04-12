Dopo la sconfitta per 0-1 contro l'Arzignano Valchiampo, queste le parole in conferenza di mister Stefano Vecchi, allenatore dell'Inter U23.

Cosa cambia questa sconfitta in ottica playoff?

"Cambia che c'è una partita in meno, che potevamo fare meglio. Potevamo raccogliere almeno un punto,o comunque non perdere questa partita, innanzitutto per quello che si è visto in campo. Purtroppo cadiamo qualche volta in prestazioni di questo tipo, dove veniamo puniti per un'ingenuità difensiva o per mancanza di attenzione difensiva e davanti siamo poco precisi. Abbiamo calciato tantissimo in porta senza praticamente prendere la porta, abbiamo messo tanti cross con poca precisione. Non siamo stati qualitativi nelle situazioni dove si poteva far male all'Arzignano e loro invece sono stati molto concreti".

Una delle cause della sconfitta è stata la mancanza di cattiveria sotto porta?

"Sicuramente son capitati degli episodi nelle due aree dove loro sono stati molto più attenti e determinati, come sul gol. Noi dall'altra parte meno, complice il fatto che bisognava recuperare la partita nel secondo tempo e gli spazi erano sempre meno. Bisogna essere anche più bravi nel giocare su qualche palla sporca, essere un po' più qualitativi nell'assist e anche nella finalizzazione. Non so quanti palloni abbiamo messo in area, quante volte abbiamo colpito verso la porta ma non ricordo grandissime parate del portiere purtroppo. Vuol dire che bisogna crescere e migliorare sotto questo aspetto".

Cosa può dare Zouin a questa squadra?

"Quello che abbiamo visto oggi. Ha fatto un po' fatica a entrare in partita, poi ha creato due o tre presupposti importante, qualche buon cross, un'ammonizione per l'avversario, una punizione dal limite. E' un ragazzo che ha delle qualità, lo sta dimostrando in Primavera, con noi è sicuramente un po' più complicato però oggi ha fatto vedere qualche spunto interessante. Indubbiamente è un ragazzo di prospettiva".