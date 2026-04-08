Dopo il successo in casa contro il Trento per 2-1, ecco le parole dell'allenatore dell'Inter U23 Stefano Vecchi.

Cosa la soddisfa della partita di oggi?

"Sicuramente oggi abbiamo affrontato una squadra molto ben organizzata, una squadra che è nei piani alti della classifica di questo campionato, mi sento di dire meritatamente perché è una squadra che gioca molto bene. Oggi sicuramente il fatto di averli limitati molto bene nel primo tempo, con un po' di sofferenza nel secondo è il grande merito della nostra gara. Nel primo tempo siamo stati molto bravi anche nel crearci delle buone opportunità e anche qualche buona giocata. Anche anche nel secondo tempo abbiamo avuto, magari più in ripartenza e meno in manovra, qualche buona occasione. L'applicazione direi, l'attenzione e la voglia, la determinazione di arrivare a fine gara. Avevamo tanti ragazzi che avevano giocato già domenica, sta iniziando il caldo, sono tutti ragazzi che anche nella sosta han giocato molto con le Nazionali. Abbiamo qualche acciacco, qualche problemino di troppo, quindi bravissimi perché in tanti hanno stretto i denti fino alla fine. Questo è indubbiamente il grande merito dei ragazzi oggi".

Spesso quando l'avversario è di alto livello i ragazzi sono riusciti a dare il meglio, mentre contro squadre meno blasonate avete faticato di più.

"Anche questa è una cosa di maturità. Le squadre in testa alla classifica o il nome importante non è in questa categoria così decisivo e determinante. A volte le difficoltà si nascondono dietro alle partite sulla carta un po' più semplici o dove pensi di doverla vincere per forza e alle prime difficoltà non le sai affrontare o ti demoralizzi. Questo fa parte, anche questo, di una lettura della domanda e di una crescita che i ragazzi devono fare".

Cosa si aspetta da questo finale di stagione?

"Dobbiamo continuare con le prestazioni delle ultime due gare. Anche nel periodo dove non avevamo raccolto molto c'erano state delle gare fatte bene. Dobbiamo raccogliere più punti possibili, siamo nel gruppo di squadre che lotta per entrare ai playoff e per noi sarebbe un grande risultato. Riuscire ad allungare la nostra stagione vorrebbe dire mettere in mostra i nostri ragazzi per qualche partita, giocare qualche partita vorrebbe dire metterli alla prova e aiutarli a crescere, perché il nostro obiettivo è far crescere i ragazzi e lo fai attraverso queste partite".

Recupererete qualche infortunato per la prossima gara?

"Kamaté ha fatto gli esami, sembrava una cosa lunga e invece dovrebbe risolversi nel giro di una decina di giorni, ha un affaticamento muscolare. La prossima settimana il ragazzo inizierà ad allenarsi con la squadra, per fortuna nulla di grave- Settimana scorsa abbiamo perso Re Cecconi e sarà fuori penso fino a fine stagione. Contiamo di avere Prestia e La Gumina almeno in panchina domenica, ma non so se saranno impiegati o meno, vedremo come andrà la partita. Stiamo cercando di recuperare alla svelta ma senza correre dei rischi i ragazzi e al contempo dobbiamo gestire quelli che stan giocando veramente tanto e stan stringendo i denti: mi riferisco ad Alexiou, che ha giocato molto in Nazionale e ha vari fastidi, Topalovic arrivava da qualche problema e per fortuna oggi non è entrato, e poi in generale, ripeto, inizia anche a far caldo e bisogna abituarsi anche a questo clima".